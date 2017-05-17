Игорь Криушенко: «В беседе с Румасом сошлись в мысли, что сборную нужно обновлять»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал вызов в сборную страны на ближайшие матчи.

- Смотрю на теперешний состав и закрадывается мысль: не затеяли ли вы кадровую революцию в сборной? То самое омоложение, о котором многие заговорили в конце марта?

– Нет, это не так. Те, кто вызывался в сборную прошлый раз, остаются в обойме. Я знаю их возможности. Сейчас мне важно посмотреть в деле других. В той же Швейцарии сделаем это для того, чтобы понять, на кого можно рассчитывать в отборочной встрече с болгарами 9 июня.

- Это результат вашего совещания у Сергея Румаса после проигранных матчей со шведами и македонцами?

– Нет. Тот наш разговор с Сергеем Николаевичем был конструктивным, мы обменялись видением ситуации, сошлись в мысли, что команду нужно обновлять. Но все решения по составу принимаю я сам, из-под палки ничего не делаю. В белорусском футболе есть определенный кадровый ресурс, его нужно использовать оптимально и максимально, – сказал Криушенко.

Первая часть сбора главной команды страны продлится с 28 мая по 2 июня. Она разместится в техническом центре БФФ. 31 мая сборная Беларуси вылетит в Швейцарию. Международный товарищеский матч состоится в Невшателе 1 июня. Противостояние на стадионе «Де ля Маладьер» начнётся в 21.45 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси вернется в Минск, где после двухдневной паузы продолжит подготовку к матчу квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 против Болгарии и товарищеской игре против Новой Зеландии.

Игорь Криушенко: «Настал момент смены поколений в сборной, но я бы не назвал это революцией»

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