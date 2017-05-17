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НБА. Уэстбрук, Харден, Ленард, Джеймс и Дэвис – в первой символической пятерке сезона

18.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НБА объявила символические пятерки сезона-2016/17.

15 лучших игроков сезона по позициям были отобраны по итогам голосования журналистов.

Первая символическая пятерка

Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»), ЛеБрон Джеймс («Кливленд»), Энтони Дэвис («Новый Орлеан»).

Вторая символическая пятерка

Стефен Карри («Голден Стэйт»), Айзейя Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»).

Третья символическая пятерка

Джон Уолл («Вашингтон»), ДеМар ДеРозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), ДеАндре Джордан («Клипперс»).

 

 
 
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