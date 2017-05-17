Олег Знарок: «В матче со сборной Чехии судейство было немного предвзятое»

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился мыслями о победе над сборной Чехии (3:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2017.

– С Наместниковым все в порядке?

– Доиграл на уколах, дальше посмотрим.

– Кузнецов играл в Кучеровым, вписался он в это звено?

– Вы же видели, что вписался.

– Вы им стали доверять и большинство.

– Видели, что он физически выглядит получше.

– Василевский очередной феноменальный матч провел. Довольны им?

– Я всем доволен.

– Было снова достаточно много удалений.

– Да, но думаю, немного предвзятое судейство было.

– Все расхваливали Америку, после матча с нами. Удивились, что их обыграли финны?

– Нет, не удивился. Мы дурака сваляли просто, не было бы переезда, спокойненько дальше бы играли в Кельне.

– Не разочаровало вас, что так мало зрителей пришло – 6 тысяч всего?

– Вы хотели, чтобы я билет купил?

– Если дальше Канада?

– Ничего, будем готовиться к Канаде.

– Вы проиграли Канаде и на чемпионате мира два года назад, и на Кубке мира. Будет что-то внутри сидеть перед матчем?

– Ничего сидеть у меня не будет, что я – мальчик 18-летний.

– Приключений на обратной дороге не боитесь?

– Лучше бы, конечно, уехать сразу после матча. Успели бы к ужину как раз.

– Поездов нет. Почему не самолетом летите?

– Это не ко мне вопрос, – заявил Знарок.