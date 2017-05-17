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Олег Знарок: «В матче со сборной Чехии судейство было немного предвзятое»
18.05.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился мыслями о победе над сборной Чехии (3:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2017.
– С Наместниковым все в порядке?
– Доиграл на уколах, дальше посмотрим.
– Кузнецов играл в Кучеровым, вписался он в это звено?
– Вы же видели, что вписался.
– Вы им стали доверять и большинство.
– Видели, что он физически выглядит получше.
– Василевский очередной феноменальный матч провел. Довольны им?
– Я всем доволен.
– Было снова достаточно много удалений.
– Да, но думаю, немного предвзятое судейство было.
– Все расхваливали Америку, после матча с нами. Удивились, что их обыграли финны?
– Нет, не удивился. Мы дурака сваляли просто, не было бы переезда, спокойненько дальше бы играли в Кельне.
– Не разочаровало вас, что так мало зрителей пришло – 6 тысяч всего?
– Вы хотели, чтобы я билет купил?
– Если дальше Канада?
– Ничего, будем готовиться к Канаде.
– Вы проиграли Канаде и на чемпионате мира два года назад, и на Кубке мира. Будет что-то внутри сидеть перед матчем?
– Ничего сидеть у меня не будет, что я – мальчик 18-летний.
– Приключений на обратной дороге не боитесь?
– Лучше бы, конечно, уехать сразу после матча. Успели бы к ужину как раз.
– Поездов нет. Почему не самолетом летите?
– Это не ко мне вопрос, – заявил Знарок.
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Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился мыслями о победе над сборной Чехии (3:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2017.
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