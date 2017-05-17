Новые руководители возглавили федерации по теннису, волейболу и борьбе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые руководители возглавили ряд спортивных федераций Беларуси по итогам внеочередных отчетно-выборных конференций, которые состоялись сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую федерацию тенниса возглавил Сергей Тетерин, который сменил на этом посту Александра Шакутина, возглавлявшего федерацию с 2012 года. Прежнему руководителю БФТ предложено присвоить звание почетного члена федерации.

"Под руководством Александра Шакутина выстроена единая система развития тенниса в Беларуси, начиная с материальных баз и заканчивая спортивными результатами. Появились новые тренеры, а белорусские игроки успешно выступают на международных турнирах, появились новые очень высокие результаты. Хочу выразить ему слова благодарности и заверить, что все начинания будут продолжены", - сказал Сергей Тетерин.

Смена руководства произошла также в Белорусской федерации волейбола, где Валентина Шаева на посту председателя сменил опытный волейбольный арбитр международной категории Александр Пясецкий. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Камандар Маджидов возглавил Белорусскую федерацию борьбы.

Ранее состоялись выборы в других федерациях. Новый руководитель и в Белорусской федерации лыжных гонок - им стал Александр Коваленко. Белорусскую федерацию биатлона возглавил Андриан Цыбульский.

Как сообщалось, переизбраны на посту председателя Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, руководителем Белорусской федерации гандбола Владимир Конополев, продолжит возглавлять Белорусский союз конькобежцев Николай Ананьев.-0-