«Матч ТВ» подал в Мосгорсуд иск к Sports.ru из-за хайлайтов ФНЛ

ООО «Национальный Спортивный телеканал», юридическое лицо, стоящее за «Матч ТВ», подало иск к сайту Sports.ru в Мосгорсуд.

Согласно исковому заявлению, «Матч ТВ» считает незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей ФНЛ. В заявлении указывается, что «Матч ТВ» «несет значительне затраты на приобретение прав у официальных правообладателей». Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая.

Напомним, что 18 апреля «Матч ТВ» уже обращался в Роскомнадзор с требованием о блокировке Sports.ru за размещение видео ФНЛ – но Роскомнадзор не стал исполнять это требование . Свою позицию в отношении хайлайтов ФНЛ директор Sports.ru Дмитрий Навоша разъяснил в апреле в этом посте .

Мы попросили прокомментировать это исковое заявление ген.продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, но ответы на наши вопросы не были получены. Вопросы были следующими:

1. Почему вы отменили встречу с директором Sports.ru, которую сами назначали (и о которой объявляли в прессе), чтобы «наладить конструктивный диалог» и «найти возможные общие точки понимания проблемы по хайлайтам»?

2. Почему вы, если в самом деле считаете права «Матч ТВ» нарушенными в случае с трансляцией хайлайтов ФНЛ, никогда не уведомляли об этом Sports.ru?

3. Как настолько ожесточенная борьба с появлением в интернете хайлайтов ФНЛ (с привлечением Роскомнадзора и Мосгорсуда) согласуется с целями, заявленными при запуске «Матч ТВ»? Про «популяризацию спорта», «повышение его доступности для широкой аудитории», «развитие и продвижение спорта» (цитаты по различным интервью Тины Канделаки), и т.д.?

4. Насколько оправданным вы сейчас считаете свое августовское решение в одностороннем порядке разорвать контракты не только со Sports.ru, но вообще со всеми спортивными медиа, участвовавшими в дистрибуции лицензионного видеоконтента, с рекламой от «Газпром-Медиа»? Удовлетворены ли сужением аудитории лицензионных хайлайтов российские лиги, по логике, заинтересованные в максимальной аудитории – а не только той, что ходит на сайт «Матча»? Наша практика сотрудничества с текущими партнерами, как зарубежными, вроде НБА или Евролиги, так и российскими, вроде той же ФНЛ или киберспортивных турниров, указывает на их заинтересованность в максимально широкой дистрибуции.

5. Почему сам «Матч ТВ» не публикует на собственном сайте большую часть хайлайтов ФНЛ, если это настолько ценный контент, что с его распространением надлежит бороться? Почему не показывает матчи лиги в федеральном эфире?

6. Мы знаем, что «Матч ТВ» платит за права на показ только нескольким российским лигам и организаторам соревнований. А с некоторых, менее популярных, наоборот пытается брать деньги за показ проводимых ими событий. Где на этой шкале популярности, по-вашему, находится ФНЛ – ближе к турнирам, которым вы должны платить, или к турнирам, которые вам должны платить?

7. Правда ли, что на канале – очередная волна увольнений, что «Матч ТВ» сильно отстает от плана и по рейтингам, и выручке? И что поиск крайних на Sports.ru способен помочь вам объясниться с акционерами, оправдать неудачи внешними проблемами?

8. Насколько обоснованным будет предполагать, что война со Sports.ru мотивирована желанием выслужиться перед руководителем «Газпром-Медиа» и одновременно президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, который болезненно воспринимает критику в свой адрес журналистов и/или блогеров Sports.ru?

9. Главным источником нелицензионного видео является крупнейшая в России социальная сеть, где доступно видео как турниров, права на которых выкуплены «Газпром-Медиа», так и остальных турниров вроде Ла Лиги. И в этом видео даже размещается реклама. Но декларируемая «Матч ТВ» «борьба с пиратством» на данном фронте никогда не велась. Связано ли это с тем, что трансляция этого нелицензионного видео и размещение рекламы в нем осуществляется аффилированной с «Газпром-Медиа» компанией Pladform?

Мы опубликуем ответы на эти вопросы, когда и если они будут получены.