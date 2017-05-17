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Борис Тасман: «В белорусском спорте опасно быть профи. Профессионалы часто не вписываются в очерченную «наверху» схему, поэтому от них нередко избавляются»

18.05.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист газеты «Прессбол» Борис Тасман поделился мнением о работе председателей белорусских федераций бокса и таэквондо.

«Систему определяют профессионалы. Но у нас опасно быть профи. Профессионалы требовательны, часто непослушны, не вписываются в очерченную «наверху» схему, поэтому от них нередко избавляются, а в итоге теряют вид. Притчей во языцех стали фехтование и спортивная гимнастика, разгромленные до основания, а прежде приносившие десятки олимпийских и мировых медалей. В обоих видах профессионалов годами выживали управленцы, решавшие «шкурные» вопросы. Пока жив был Александр Фель, в фехтовании теплилось хоть какое-то протестное движение, сейчас возвысить голос некому.

Пример того, как выживают профессионалов, прямо сейчас демонстрируют бокс и таэквондо. Полтора года назад произошел личностный конфликт председателя федерации бокса Дмитрия Тихомолова и главного тренера сборной Константина Соколова.

Последнего уволили, причем сделали это не на аттестации, а кулуарно. Он обращался к руководству НОКа и Минспорта, но не был услышан. Тогда пришел в «Прессбол» и откровенно обо всем рассказал. Тут же последовала месть боссов: 18 месяцев классный специалист не может найти работу в отрасли. Он дважды возглавлял национальную команду, и оба раза успешно. В 2015-м боксеры привезли медали с Евроигр, чемпионатов мира и Европы. Поставили удобного человека — не стало результата. А Тихомолова на днях переизбрали председателем. Значит, он снова сделает все, чтобы Соколова не подпустить на пушечный выстрел.

В таэквондо масштабы репрессий еще серьезнее: там «от жизни» отцепили целую минскую городскую федерацию и входящих в нее спортсменов и тренеров. Люди ставят вопросы о нарушении спортивного принципа отбора, о нецелевом использовании бюджетных средств, о превышении полномочий некоторыми руководителями федерации. В ответ — молчание. Мало того, создали параллельную Минскую городскую федерацию. Вчерашнее избрание Бориса Нагорного порождает робкую надежду на перемены к лучшему», – написал Тасман.

 
 
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Журналист газеты «Прессбол» Борис Тасман поделился мнением о работе председателей белорусских федераций бокса и таэквондо.

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