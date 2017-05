Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан подписал новый трехлетний контракт с «Шавешом».



Игрок выступает за команду с января текущего года и с тех пор провел за команду 15 матчей, в которых забил 4 гола. Подробную статистику Брессана смотрите здесь .

BREAKING: Grupo Desportivo de Chaves announces that they have signed Bressan to a new 3 yr contract! #Bressan2020 pic.twitter.com/QybkQrOksF