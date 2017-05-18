Игорь Криушенко: «Отсутствие Глеба, Калачева и Корниленко? По этому вопросу лучше связаться с ребятами»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал вызов в сборную Беларуси на ближайшие матчи.

- Почему в составе отсутствуют Глеб, Калачев и Корниленко? При вас они будут играть за сборную?

– Говорить что-то про этих футболистах пока смысла не вижу.

- Так а в чем причина их невызова?

– Если хотите получить комментарий по этому вопросу, лучше связаться с ребятами.

- Кроме того, в составе нет тех, кто еще недавно играл за сборную: Бордачев, Шитов, Володько, Стасевич, Брессан, Кисляк, Савицкий. По какой причине решили их не приглашать?

– У каждого свои отдельные причины. Брессан не приедет из-за травмы. Володько я в деле посмотрел, но сейчас решил вызвать других игроков. Это же могу сказать и про Стасевича, с потенциалом которого знаком давно. Ко всему прочему у него была микротравма, из-за которой он пропустил несколько туров. Бордачев и Кисляк играют мало, а основной критерий для приглашения – игровая практика. Что касается Савицкого, он на виду, я видел его в деле, и, как уже говорил, после игры со Швейцарией команда может пополниться игроками внутреннего первенства. Крест на Павле я не поставил. На месте Шитова решил посмотреть других крайков.

- Отсутствие вышеперечисленных футболистов связано с неудачными матчами против Македонии и Швеции?

– Оставлю этот вопрос без ответа, – сказал Криушенко.

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