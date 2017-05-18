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Канада сыграет с Россией в полуфинале ЧМ-2017
18.05.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу ЧМ-2017.
Противником российской команды станет сборная Канады, которая победила Германию (2:1) в матче 1/4 финала.
Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Швеции и Финляндии.
Обе встречи состоятся в субботу, 20 мая. Россия и Канада начнут свою игру в 20:15 по белорусскому времени.
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Стал известен соперник сборной России по полуфиналу ЧМ-2017.
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