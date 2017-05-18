Заслуженный тренер СССР Князев: «В президиум белорусской федерации попали случайные люди не из волейбола и устроили здесь Майдан»

18 мая состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола.

Большинством голосов (39 из 50) участники мероприятия поддержали кандидатуру нового руководителя федерации Александра Пясецкого. Он сменил на должности Валентина Шаева.

Некоторые участники мероприятия пытались продвинуть на должность главу Администрации президента Наталью Кочанову. В частности, предложение озвучил заслуженный тренер СССР Василий Князев:

«В наш президиум попали случайные люди не из волейбола — и устроили здесь Майдан. Я был на приеме у Кочановой. Она же сама в прошлом волейболистка из Новополоцка. И Коноплев в гандболе, и Рыженков в баскетболе — государственные деятели. И нам такой нужен!» – сказал Князев, подразумевая старых руководителей федерации.

Однако предложение было отклонено большинством участников

«Вот только трудно будет это сделать без ее личного согласия», — донеслась реплика из зала. В итоге предложение обратиться к главе государства с просьбой дать добро на избрание Кочановой отклонили», – говорится в материале газеты «Прессбол» за подписью Егора Бачилы.