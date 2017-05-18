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Заслуженный тренер СССР Князев: «В президиум белорусской федерации попали случайные люди не из волейбола и устроили здесь Майдан»
18.05.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
18 мая состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола.
Большинством голосов (39 из 50) участники мероприятия
Некоторые участники мероприятия пытались продвинуть на должность главу Администрации президента Наталью Кочанову. В частности, предложение озвучил заслуженный тренер СССР Василий Князев:
«В наш президиум попали случайные люди не из волейбола — и устроили здесь Майдан. Я был на приеме у Кочановой. Она же сама в прошлом волейболистка из Новополоцка. И Коноплев в гандболе, и Рыженков в баскетболе — государственные деятели. И нам такой нужен!» – сказал Князев, подразумевая старых руководителей федерации.
Однако предложение было отклонено большинством участников
«Вот только трудно будет это сделать без ее личного согласия», — донеслась реплика из зала. В итоге предложение обратиться к главе государства с просьбой дать добро на избрание Кочановой отклонили», – говорится в материале газеты «Прессбол» за подписью Егора Бачилы.
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Заслуженный тренер СССР Князев: «В президиум белорусской федерации попали случайные люди не из волейбола и устроили здесь Майдан»
18 мая состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола.
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