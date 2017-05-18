Чемпионат Европы по самбо: Беларусь выставит сильнейший состав

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сильнейшие самбисты представят Беларусь на чемпионате Европы в Минске, заявил главный тренер национальной команды Вячеслав Кот.

Континентальное первенство стартует в Минске в пятницу, 19 мая, во Дворце спорта. В белорусскую столицу приехали порядка 500 спортсменов из 29 стран Европы. Всего будет разыграно 27 комплектов медалей, соревнования пройдут среди мужчин и женщин, а также в разделе боевое самбо.

В спортивном самбо мужскую команду Беларуси представят Виталий Сермяжко (весовая категория до 52 кг), Владислав Бурдзь (57 кг), Иван Анискевич (62 кг), Александр Кокша (68 кг), Степан Попов (74 кг), Тимофей Емельянов (82 кг), Алексей Степаньков (90 кг), Андрей Казусенок (100 кг), Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Женская часть команды будет выглядеть так: Лейла Аббасова (48 кг), Марина Жарская (52 кг), Кристина Казаной (56 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Татьяна Мацко (64 кг), Анжела Жилинская (68 кг), Ольга Намазова (72 кг), Светлана Тимошенко (80 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг).

В разделе боевое самбо Беларусь представят Артур Кругов (57 кг), Денис Троян (62 кг), Илья Бубнов (68 кг), Эдуард Муравицкий (74 кг), Евгений Алексиевич (82 кг), Владимир Сутоцкий (90 кг), Сергей Фирсов (100 кг), Артур Захаренко (свыше 100 кг).

"Все сильнейшие у нас участвуют. На сегодняшний день у нас представлен сильнейший состав", — заявил Кот в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что все спортсмены подошли к турниру в хорошей форме, планы подготовки выполнены в полном объеме.

Вместе с ЧЕ в Минске пройдет конгресс Европейской федерации самбо, где будут затронуты ключевые вопросы развития этого вида спорта. В четверг СМИ сообщили, что самбо было включено в программу Евроигр, которые Минск примет в 2019 году.

Торжественная церемония открытия соревнований запланирована 19 мая на 17:30. Вход свободный.