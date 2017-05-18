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Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйуэзером-младшим

18.05.2017 22:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поставил подпись под своей частью контракта на бой с боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим, сообщает foxsports.com

Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйуэзером-младшим
© AFP/ JESSICA GOW
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В феврале этого года сообщалось, что оба спортсмена согласовали финансовые условия возможного боя. Договоренность была достигнута после нескольких месяцев напряженных переговоров. По некоторой информации, сделка носит многомиллионный характер. В середине марта в СМИ появилась информация, что арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня 2017 года под бой между 28-летним Макгрегором и 40-летним Мэйуэзером.

"Со стороной Макгрегора все сделано, я начинаю работать со стороной Мэйуэзера. Я не говорю, что бой пройдет, но у меня есть одна сторона. Теперь пришло время работать со второй", — заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Он отметил, что бой состоится, если сделка будет заключена с менеджером и советником Мэйуэзера Элом Хэймоном и самим спортсменом Мэйуэзером.

В свою очередь, сам Макгрегор также подтвердил подписание контракта. "Большая честь подписать эту рекордную сделку. Первая и самая важная часть этого исторического контракта была официально подписана. Поздравления всем вовлеченным сторонам. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подпись его боксера в ближайшие дни", — сказал Макгрегор.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается это делать. 

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.

 
Теги: Минск
 
 
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Условия контракта не разглашаются. В СМИ этот поединок окрестили "боем за миллиард долларов".

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