Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйуэзером-младшим

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поставил подпись под своей частью контракта на бой с боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим, сообщает foxsports.com .



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В феврале этого года сообщалось, что оба спортсмена согласовали финансовые условия возможного боя . Договоренность была достигнута после нескольких месяцев напряженных переговоров. По некоторой информации, сделка носит многомиллионный характер. В середине марта в СМИ появилась информация, что арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня 2017 года под бой между 28-летним Макгрегором и 40-летним Мэйуэзером.

"Со стороной Макгрегора все сделано, я начинаю работать со стороной Мэйуэзера. Я не говорю, что бой пройдет, но у меня есть одна сторона. Теперь пришло время работать со второй", — заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Он отметил, что бой состоится, если сделка будет заключена с менеджером и советником Мэйуэзера Элом Хэймоном и самим спортсменом Мэйуэзером.

В свою очередь, сам Макгрегор также подтвердил подписание контракта. "Большая честь подписать эту рекордную сделку. Первая и самая важная часть этого исторического контракта была официально подписана. Поздравления всем вовлеченным сторонам. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подпись его боксера в ближайшие дни", — сказал Макгрегор.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается это делать.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.