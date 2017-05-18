Шорец о ЧМ по хоккею: новый сделаем еще лучше

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, говоря о Чемпионате по хоккею в 2021 году, который, возможно, примут Минск и Рига, отметил, что организаторы постараются провести турнир еще лучше, чем в 2014 году, сообщается в эфире телеканала ОНТ.

Минск и Рига в четверг в Кельне презентовали совместную заявку на проведение хоккейного Чемпионата мира 2021 года. Презентация белорусско-латвийской заявки прошла под слоганом "Страсть. Без границ".

"Новый мы сделаем лучше с учетом, что будет проходить на двух площадках. Мы сделаем международный интернациональный турнир, который всем понравится. Усилим его элементами развлекательной части, а по спортивному мы готовы, арены у нас уже есть", — сказал Шорец.

Голосование пройдет 19 мая, после которого и определится, в каком городе пройдет чемпионат. В выборах примут участие представители 67 национальных хоккейных ассоциаций, входящих в IIHF. Эксперты оценивают шансы Беларуси и Латвии 50/50. В свою очередь глава ИИХ Рене Фазель отдает небольшое преимущество Минску и Риге.

Поддержать совместную заявку в Кельн прилетел почетный член международного олимпийского комитета Сергей Бубка. Он много раз бывал в Беларуси и уверен, что у Минска большой потенциал.

"Важное событие, как для Беларуси, так и для Латвии. Знаю, что Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси — Sputnik) очень много делает для спорта. Поэтому бесспорно я принял предложение и приехал поддержать", — сказал он телеканалу.

Первоначально Беларусь планировала самостоятельно бороться за право принять планетарный хоккейный форум-2021 и провести его на в "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене". Но в январе 2017 года решили объединить усилия с Ригой , которая имеет опыт проведения главного хоккейного турнира: столица Латвии с успехом провела чемпионат планеты в 2006 году. Теперь оба города намерены снова принять мировое первенство и на высшем уровне провести столь значимый турнир.

Минский Чемпионат мира 2014 года занимает второе место по посещаемости турниров в истории хоккея: 64 матча увидели 640 тысяч зрителей.