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Сборные России, Финляндии, Швеции и Канады вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

19.05.2017 07:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Сборные России, Финляндии, Швеции и Канады вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею определился квартет соискателей наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты сборной России уверенно обыграли в четвертьфинале соперников из Чехии - 3:0 (2:0, 0:0. 1:0). В поединке за выход в финал мирового первенства россиянам предстоит встретиться с действующими чемпионами планеты канадцами, которые с трудом одолели команду Германии - 2:1(1:0, 1:0, 0:1).

Вице-чемпионы мира финские хоккеисты обыграли в четвертьфинальном матче команду США со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Теперь в полуфинале финны сыграют со шведами, обыгравшими швейцарских хоккеистов со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Сегодня у хоккеистов выходной день, а болельщики ждут выборов хозяина чемпионата мира 2021 года. Голосование пройдет сегодня в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея. На проведение турнира совместно претендуют Минск и Рига, их соперником является Финляндия (Тампере и Хельсинки).

Полуфинальные встречи продут в субботу, 20 мая, решающий поединок за золото 81-го мирового первенства и матч за бронзовые медали состоятся 21 мая в Кельне.

В прошлом году на планетарном форуме в России канадцы завоевали золотые награды, обыграв в финале финскую сборную (2:0), а обладателями бронзы стали россияне, разгромившие в игре за 3-е место американцев (7:2).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты сборной России уверенно обыграли в четвертьфинале соперников из Чехии - 3:0 (2:0, 0:0. 1:0). В поединке за выход в финал мирового первенства россиянам предстоит...

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