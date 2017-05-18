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Сегодня после обеда состоятся выборы страны хозяйки ЧМ-2021, на который претендует Беларусь
19.05.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Зампред ФХРБ и член совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о процедуре выбора страны хозяйки ЧМ-2021, которая состоится сегодня в Кельне.
– Вообще, какова процедура голосования? Когда ожидать объявления результатов в пятницу?
– Голосование тайное. Его продолжительность зависит от формы, которая будет выбрана накануне — электронное или бюллетени. При первом варианте результат станет известен в течение десяти минут, во втором потребуются час-два для подсчета. Выборы хозяина ЧМ-2021 пройдут вскоре после обеда в пятницу, и в любом случае результаты обнародуют до вечера, – сказал Гончаров.
Напомним, на проведение ЧМ-2021 претендует совместная заявка Беларуси и Латвии. Конкурентом за право принять мировой форум станет Финляндия.
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Зампред ФХРБ и член совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о процедуре выбора страны хозяйки ЧМ-2021, которая состоится сегодня в Кельне.
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