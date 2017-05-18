ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня после обеда состоятся выборы страны хозяйки ЧМ-2021, на который претендует Беларусь

19.05.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Зампред ФХРБ и член совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о процедуре выбора страны хозяйки ЧМ-2021, которая состоится сегодня в Кельне.

– Вообще, какова процедура голосования? Когда ожидать объявления результатов в пятницу?

– Голосование тайное. Его продолжительность зависит от формы, которая будет выбрана накануне — электронное или бюллетени. При первом варианте результат станет известен в течение десяти минут, во втором потребуются час-два для подсчета. Выборы хозяина ЧМ-2021 пройдут вскоре после обеда в пятницу, и в любом случае результаты обнародуют до вечера, – сказал Гончаров.

Напомним, на проведение ЧМ-2021 претендует совместная заявка Беларуси и Латвии. Конкурентом за право принять мировой форум станет Финляндия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампред ФХРБ и член совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о процедуре выбора страны хозяйки ЧМ-2021, которая состоится сегодня в Кельне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Челси» предложит «Монако» за Бакайоко 50 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика