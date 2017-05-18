Россия сразится с Канадой за выход в финал Чемпионата мира по хоккею

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Сборная России встретится с командой Канады в полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею, сообщает Sputnik.



© Sputnik Алексей Куденко Россия вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею

Накануне определились все участники полуфинальных встреч 81-го Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне: россияне разгромили чехов (3:0), финны справились с американцами (2:0), шведы одолели швейцарцев (3:1), а канадцы обыграли немцев (2:1).

Первый полуфинальный поединок Канада — Россия пройдет 20 мая на "Ланксесс-Арене" в Кельне. Стартовая сирена прозвучит в 16:15 (по минскому времени). Игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

"Нет, ничего во мне не сидит из-за того, что ни разу их (канадцев) не обыгрывал, я же не мальчик 18-летний, чтобы бояться встречи с ними", — сказал Знарок журналистам после матча с чехами.

Сборная России и Канады в пятый раз в истории встретятся в полуфинале крупного турнира. В предыдущий раз сборная России сыграла с канадцами в полуфинале Кубка мира в Торонто в сентябре прошлого года, где уступила со счетом 3:5. Единственную победу в полуфиналах чемпионатов мира, олимпиад и кубков мира россияне одержали над "кленовыми" более 24 лет назад — 30 апреля 1993 года на ЧМ в Мюнхене российская команда победила со счетом 7:4, став в итоге сильнейшей командой на планете после победы в финале над шведами (3:1). В предыдущий раз на ЧМ сборные играли в решающем поединке турнира 2015 года в Праге, когда канадцы одержали победу со счетом 6:1.

Во втором полуфинале встретятся шведы и финны. Этот матч станет для команд 65-м очным поединком на мировых первенствах. Шведы выиграли 36 матчей, Суоми — 15, еще 13 игр завершились вничью. В предыдущий раз сборные играли также в полуфинале турнира 2013 года в Стокгольме, в котором со счетом 3:0 победили шведские хоккеисты. Матч Швеция — Финляндия начнется в 20:15 (по минскому времени).