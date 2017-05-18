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Рутенко, Каршакевич, Шароваров и Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ, однако сняли свои кандидатуры в пользу Коноплева

19.05.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сергей Рутенко, Александр Каршакевич, Константин Шароваров и Андрей Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ.

Сообщается, что все они сняли свои кандидатуры в пользу действующего руководителя организации Владимира Коноплева.

В итоге, заместителями Коноплева после переизбрания стали завершивший карьеру Сергей Рутенко, а также экс-гандболист минского СКА и чемпион Олимпиады в Барселоне Андрей Барбашинский.

 
 
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Сергей Рутенко, Александр Каршакевич, Константин Шароваров и Андрей Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ.

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