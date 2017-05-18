Рутенко, Каршакевич, Шароваров и Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ, однако сняли свои кандидатуры в пользу Коноплева

Сергей Рутенко, Александр Каршакевич, Константин Шароваров и Андрей Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ.

Сообщается, что все они сняли свои кандидатуры в пользу действующего руководителя организации Владимира Коноплева.

В итоге, заместителями Коноплева после переизбрания стали завершивший карьеру Сергей Рутенко, а также экс-гандболист минского СКА и чемпион Олимпиады в Барселоне Андрей Барбашинский.