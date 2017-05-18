|
Рутенко, Каршакевич, Шароваров и Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ, однако сняли свои кандидатуры в пользу Коноплева
19.05.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сергей Рутенко, Александр Каршакевич, Константин Шароваров и Андрей Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ.
Сообщается, что все они сняли свои кандидатуры в пользу действующего руководителя организации Владимира Коноплева.
В итоге, заместителями Коноплева после переизбрания стали завершивший карьеру Сергей Рутенко, а также экс-гандболист минского СКА и чемпион Олимпиады в Барселоне Андрей Барбашинский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рутенко, Каршакевич, Шароваров и Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ, однако сняли свои кандидатуры в пользу Коноплева
Сергей Рутенко, Александр Каршакевич, Константин Шароваров и Андрей Барбашинский были выдвинуты на пост председателя БФГ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии