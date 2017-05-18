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Более 500 спортсменов примут участие в ЧЕ по самбо в Минске

19.05.2017 09:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Более 500 спортсменов примут участие в ЧЕ по самбо в Минске
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по самбо, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия континентального первенства состоится 19 мая в столичном Дворце спорта в 17.30. На борцовских коврах будут разыграны 27 комплектов медалей: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 - у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо. Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. В команду вошли как всемирно известные самбисты, так и восходящие звезды этого спорта.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00.

Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00.

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