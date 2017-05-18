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Анатолий Байдачный: «Футбол минского «Динамо» – это вообще жуткое зрелище»
19.05.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный тренер Анатолий Байдачный раскритиковал игру минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
- В плане зрелищной игры «Динамо» еще оставляет желать лучшего?
– Честно говоря, пока это вообще жуткое зрелище. Любой матч, который приходишь посмотреть, гораздо интереснее, чем «Динамо».
- Например?
– Вот сходил на «Крумкачы» — «Славия». Моменты есть, нет этой тягомотины, перекатывания мяча в обороне по десять минут... Более или менее живой футбол. Я просто привел свежий пример — не говорю про другие, – сказал Байдачный.
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Известный тренер Анатолий Байдачный раскритиковал игру минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
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