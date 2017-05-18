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Анатолий Байдачный: «Футбол минского «Динамо» – это вообще жуткое зрелище»

19.05.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный тренер Анатолий Байдачный раскритиковал игру минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.

- В плане зрелищной игры «Динамо» еще оставляет желать лучшего?

– Честно говоря, пока это вообще жуткое зрелище. Любой матч, который приходишь посмотреть, гораздо интереснее, чем «Динамо».

- Например?

– Вот сходил на «Крумкачы» — «Славия». Моменты есть, нет этой тягомотины, перекатывания мяча в обороне по десять минут... Более или менее живой футбол. Я просто привел свежий пример — не говорю про другие, – сказал Байдачный.

Анатолий Байдачный: «Отставка Боровского? Я этот театр абсурда даже обсуждать не хочу! Из года в год одно и то же – чушь откровенная»

 
 
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Известный тренер Анатолий Байдачный раскритиковал игру минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.

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