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Андрей Стась: «Какой смысл раздавать паспорта, если тот же Плэтт отказался поддержать сборную на ЧМ-2017?»

19.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси на ЧМ-2017 Андрей Стась поделился мнением насчет натурализации легионеров.

– Нужно ли нам продолжать раздавать белорусские паспорта североамериканским хоккеистам?

– Какой смысл раздавать, если тот же канадский белорус Джефф Плэтт отказался поддержать нашу сборную на этом чемпионате? Мол, травма. Более того – он попросил, чтобы его в КХЛ заявили под канадским паспортом.

Наша страна дала человеку толчок для его успешной карьеры, а он вот таким образом поступает. Поэтому лучше уже своим молодым хоккеистам давать дорогу. А что иностранцы? Они приехали, получили белорусские паспорта, деньги, поиграли и – до свидания! А мы тут остаемся жить со своим хоккеем и его проблемами. Поэтому, как говорят, лучше уже «Купляйце беларускае», – сказал Стась.

 
 
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Капитан сборной Беларуси на ЧМ-2017 Андрей Стась поделился мнением насчет натурализации легионеров.

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