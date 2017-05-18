Андрей Стась: «Какой смысл раздавать паспорта, если тот же Плэтт отказался поддержать сборную на ЧМ-2017?»

Капитан сборной Беларуси на ЧМ-2017 Андрей Стась поделился мнением насчет натурализации легионеров.

– Нужно ли нам продолжать раздавать белорусские паспорта североамериканским хоккеистам?

– Какой смысл раздавать, если тот же канадский белорус Джефф Плэтт отказался поддержать нашу сборную на этом чемпионате? Мол, травма. Более того – он попросил, чтобы его в КХЛ заявили под канадским паспортом.

Наша страна дала человеку толчок для его успешной карьеры, а он вот таким образом поступает. Поэтому лучше уже своим молодым хоккеистам давать дорогу. А что иностранцы? Они приехали, получили белорусские паспорта, деньги, поиграли и – до свидания! А мы тут остаемся жить со своим хоккеем и его проблемами. Поэтому, как говорят, лучше уже «Купляйце беларускае», – сказал Стась.