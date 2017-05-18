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Александр Крутиков: «Именно такой сильный менеджер, как Максим Рыженков, необходим федерации баскетбола»

19.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минских «Цмокаў» и сборной Беларуси Александр Крутиков на отчетно-выборной конференции БФБ поддержал кандидатуру Максима Рыженкова.

«Именно такой сильный менеджер, как Максим Рыженков, необходим нашей федерации», – как сообщает журналист «Прессбола» Александр Добриян, сказал Крутиков.

 
 
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Главный тренер минских «Цмокаў» и сборной Беларуси Александр Крутиков на отчетно-выборной конференции БФБ поддержал кандидатуру Максима Рыженкова.

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