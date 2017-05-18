БАТЭ – «Динамо» Минск. Дубра, Остойич, Родионов, Туоминен и Лукич находятся в списке травмированных

В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле примет минское «Динамо».

Накануне встречи в списке травмированных у борисовчан находятся четыре футболиста: защитники Каспарс Дубра и Милош Остойич, нападающие Виталий Родионов и Ессе Туоминен.

В лазарете минчан значится полузащитник Никола Лукич.

Встреча начнется 20 мая в 19.00 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».