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БАТЭ – «Динамо» Минск. Дубра, Остойич, Родионов, Туоминен и Лукич находятся в списке травмированных

19.05.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле примет минское «Динамо».

Накануне встречи в списке травмированных у борисовчан находятся четыре футболиста: защитники Каспарс Дубра и Милош Остойич, нападающие Виталий Родионов и Ессе Туоминен.

В лазарете минчан значится полузащитник Никола Лукич.

Встреча начнется 20 мая в 19.00 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

 
 
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В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле примет минское «Динамо».

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