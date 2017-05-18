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Football.by: Горбунов покинул «Атромитос»
19.05.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский голкипер Андрей Горбунов покинул греческий «Атромитос», сообщает Football.by.
Вратарь принял решение не продлевать контракт с клубом.
В составе «Атромитоса» Горбунов выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету голкипера 29 матчей в местном национальном первенстве и 36 пропущенных мяча. Подробную статистику смотрите
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Белорусский голкипер Андрей Горбунов покинул греческий «Атромитос», сообщает Football.by.
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