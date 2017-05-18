Football.by: Горбунов покинул «Атромитос»

Белорусский голкипер Андрей Горбунов покинул греческий «Атромитос», сообщает Football.by.

Вратарь принял решение не продлевать контракт с клубом.

В составе «Атромитоса» Горбунов выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету голкипера 29 матчей в местном национальном первенстве и 36 пропущенных мяча. Подробную статистику смотрите здесь.