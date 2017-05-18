Игорь Криушенко: «Ребята из чемпионата Беларуси в Швейцарии сыграют максимум по тайму. Такое обещание дал коллегам из клубов»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о подготовке к матчу со Швейцарией.

– Вы представили сразу два списка фамилий. Явно с учетом того, что игра в Швейцарии пройдет вне фиксированных дат УЕФА.

– Да, это давно было известно, поэтому сформировали две обоймы футболистов. Здесь надо учитывать еще один нюанс. В товарищеской игре со швейцарцами у нас есть право на шесть замен. Исходя из этого, а также из плотного внутреннего календаря, мы достигли с белорусскими клубами договоренности. Ребята из национального чемпионата в Швейцарии сыграют максимум по тайму. Такое обещание я дал коллегам из клубов. И благодарен им за то, что они пошли навстречу и учли интересы сборной. Ведь 4 июня состоится тур первенства Беларуси, – сказал Криушенко.