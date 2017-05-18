Дроздовская будет руководить парусниками, Маджидов - борцами

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Чемпионка мира по парусному спорту (2007) стала председателем Белорусской федерации парусного спорта (БФПС), сообщили Sputnik в пресс-службе организации.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко заявил о необходимости встряхнуть белорусский спорт

Накануне состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция БФПС.

"В голосовании приняли участие 22 избранных делегата, которые единогласно поддержали кандидатуру Дроздовской", — рассказали в БФПС.

Дроздовская, представлявшая Беларусь на пяти Олимпийских играх (2000, 2004 2008 2012 2016) сменила на этом посту Игоря Рачковского, который также возглавляет Федерацию хоккея Беларуси.

Напомним, 21 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания парламенту и народу подверг критике спорт высших достижений, работа в котором, по его словам, полностью провалена. Глава государства анонсировал реформирование спортивных федераций и Национального олимпийского комитета .

После сделанного заявления ряд федераций провели внеочередные отчетно-выборные конференции, на которых были избраны новые председатели (в большинстве своем бывшие спортсмены). Так, сменились руководители в Белорусской теннисной федерации — Сергей Тетерин, Белорусской федерации лыжных гонок — Андрей Коваленко, Белорусской федерации биатлона — Андриан Цибульский, Белорусской федерации волейбола — Александр Пясецкий, Белорусской федерации борьбы — Камандар Маджидов, Белорусской федерации плавания — Элла Селицкая, Белорусской федерации конного спорта — Сергей Дражин, Белорусской федерации современного пятиборья — Михаил Прокопенко.

Свои должности сохранили Максим Рыженков (Белорусская федерация баскетбола), Владимир Коноплев (Белорусская федерация гандбола) и Николай Ананьев (Белорусский союз конькобежцев).

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