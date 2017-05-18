19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Анахайма" добились победы в овертайме в матче с "Нэшвиллом" - 3:2 и сравняли счет в серии в финале Западной конференции Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе встречи "могучие утки" вели 2:0, но в третьем периоде соперники дважды поразили ворота Джона Гибсона - 2:2. В овертайме решающая шайба на счету нападающего Кори Перри. Победа позволила "Анахайму" сравнять счет в серии до четырех побед - 2:2.

В финале Восточной конференции "Оттава" одержала в трех поединках две победы над "Питтсбургом" и ведет в серии - 2:1. Четвертая игра между этими командами состоится 19 мая на площадке "пингвинов".-0-