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Виталий Родионов: «Считаю, что неудачная игра и поражение в чемпионате не могут выбить БАТЭ из равновесия»

19.05.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов объяснил, как в клубе относятся к неудачным матчам в чемпионате.

«Считаю, что неудачная игра и поражение в чемпионате не должны (нет, даже не могут) выбить нас из равновесия. Просто потому, что дистанция длинная. Но при этом, конечно же, они мобилизуют и увеличивают сосредоточенность — чтобы в следующем матче неудача не повторилась. Тем более в связи с этим результатом нас подвинули в таблице конкуренты.

Вот с этой точки зрения субботний соперник, по понятным причинам, не самый подходящий. С ним у нас всегда идет ожесточенное соперничество, и ничего дополнительного, что будет влиять на предматчевую психологию, не требуется. Поэтому уверен, что игра будет очень напряженной и интересной.

Ну и антураж матча, надеюсь, не уступит прошлогоднему. Знаю, что на стадион приглашены известные в Беларуси гости из смежных видов спорта. Ха, возможно, кто-то из этих мастеров единоборств вскоре пополнит наши ряды или усилит состав перед еврокубками. Так что ждем болельщиков на стадионе. Журналистов тоже», – сообщил Родионов.

 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов объяснил, как в клубе относятся к неудачным матчам в чемпионате.

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