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Семь наград завоевали белорусские велогонщики в первый день "Гран-при Минска"

19.05.2017 11:32 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь наград завоевали белорусские атлеты в первый день международного турнира по велогонкам на треке "Гран-при Минска", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наивысшего результата добилась в командной гонке у женщин национальная сборная Беларуси, она опередила команду велоклуба "Минск", цвета которой защищала один из лидеров трековых гонок Татьяна Шаракова. В мужской командой гонке квартет "Минска" в составе Романа Тишкова, Романа Романова, Михаила Шеметова и Олега Агиевича занял первое место, опередив сборную Беларуси. Бронзовые награды - у команды России.

В женской групповой гонке по очкам успех праздновала полька Катаржина Павловска, серебряным призером стала Татьяна Шаракова, а третье место заняла Анна Нагорная из Украины.

Еще две медали для хозяев турнира завоевал Роман Романов, который в гонке по очкам сумел стать бронзовым призером, и Евгений Королек, завершивший выступление на втором месте. Победил украинец Виталий Хринив.

Во второй день, 19 мая, на "Гран-при Минска" будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и юниоров, в омниуме у мужчин и женщин, а также в гите 1 км у мужчин и гонке с выбыванием у юниоров и юниорок. Завершится турнир на велодроме "Минск-Арены" 20 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наивысшего результата добилась в командной гонке у женщин национальная сборная Беларуси, она опередила команду велоклуба "Минск", цвета которой защищала один из...

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