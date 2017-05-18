Максим Рыженков: «Веремеенко и Левченко? Степень уважительности причин возможного неприезда в сборную определит Трофимова»

Председатель федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков прокомментировал отсутствие Анастасии Веремеенко и Елены Левченко в составе национальной команды.

– А со стороны федерации не будут приняты карательные меры, если Левченко и Веремеенко все-таки не приедут в сборную?

– Повторюсь, степень уважительности причин возможного неприезда игроков в сборную будет определять Наталья Владимировна. Федерация полностью поддерживает Трофимову в этом вопросе, – заявил Рыженков.