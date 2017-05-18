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Максим Рыженков: «Веремеенко и Левченко? Степень уважительности причин возможного неприезда в сборную определит Трофимова»

19.05.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков прокомментировал отсутствие Анастасии Веремеенко и Елены Левченко в составе национальной команды.

– А со стороны федерации не будут приняты карательные меры, если Левченко и Веремеенко все-таки не приедут в сборную?

– Повторюсь, степень уважительности причин возможного неприезда игроков в сборную будет определять Наталья Владимировна. Федерация полностью поддерживает Трофимову в этом вопросе, – заявил Рыженков.

 
 
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Председатель федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков прокомментировал отсутствие Анастасии Веремеенко и Елены Левченко в составе национальной команды.

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