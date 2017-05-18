19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" планирует полностью отказаться от услуг легионеров. Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба "Динамо-Минск". Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе", - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, данный замысел в целом одобрен Президентом. "Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла", - отметил председатель наблюдательного совета клуба.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Игорь Шуневич подтвердил, что речь в том числе идет об отказе от легионеров среди игроков. "Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи", - заявил он.

Что касается возможных сроков для реализации предложения, Игорь Шуневич сказал: "Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне".

Председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" также доложил Александру Лукашенко о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.-0-