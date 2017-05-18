Татьяна Дроздовская возглавила Белорусскую федерацию парусного спорта

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта. Такое решение единогласно приняли участники внеочередной отчетно-выборной конференции БФПС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Дроздовская принимала участие в пяти Олимпиадах, является чемпионкой мира 2007 года, выигрывала этапы Кубка мира, дважды становилась обладателем Кубка Европы, множество раз завоевывала золотые медали чемпионата Беларуси. В апреле 2013 года Татьяна Дроздовская впервые в истории белорусского парусного спорта возглавила мировой рейтинг в классе яхт "Лазер-Радиал", в котором выступает и сейчас.

На отчетно-выборной конференции Белорусской федерации конного спорта ее председателем избран Сергей Дражин, который является учредителем ООО "ТехСтройРесурс".

Как сообщалось, Белорусскую федерацию тенниса возглавил Сергей Тетерин, руководителем Белорусской федерации волейбола стал Александр Пясецкий, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Камандар Маджидов возглавил Белорусскую федерацию борьбы, новым руководителем Белорусской федерации лыжных гонок стал Александр Коваленко. Белорусскую федерацию биатлона возглавил Андриан Цыбульский. Максим Рыженков продолжит руководить Белорусской федерацией баскетбола, Владимир Коноплев сохранил пост председателя Белорусской федерации гандбола, а Николай Ананьев будет руководить Белорусским союзом конькобежцев.

На субботу, 20 мая, запланировано проведение внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Беларуси, которую сейчас возглавляет Игорь Рачковский.-0-