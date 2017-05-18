МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ободрил замысел полного отказа от услуг легионеров в хоккейном клубе "Динамо-Минск", заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В прошлом сезоне в составе "зубров" числилось шесть хоккеистов-легионеров (голкипер Бен Скривенс, защитник Марк-Андре Граньяни, нападающие Фредерик Петтерсон, Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Аарон Палушай). Вместе с ними "бело-синие" вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где на стадии 1/8 проиграло ярославскому "Локомотиву" (1:4) . Сейчас, согласно информации размещенной на сайте "Динамо" , в составе команды двое легионеров — Клинкхаммер и Эллисон. Контракты с другими игроками истекли. В тренерском штабе из шести специалистов лишь один имеет белорусский паспорт (Андрей Мезин).

"Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба "Динамо-Минск". Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе", — сказал Шуневич, слова которого приводит БелТА .

Он добавил, что в ближайшее время доложит главе государства, как эффективно и быстро можно реализовать данный замысел.

Шуневич обратил внимание, что отказ от иностранной помощи поможет стимулировать отечественный хоккей и сборную.

"Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне", — сказал он.

Кроме того, Шуневич доожил президенту о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.