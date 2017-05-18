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Хоккей: Лукашенко разрешил минскому "Динамо" отказаться от легионеров
19.05.2017 13:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ободрил замысел полного отказа от услуг легионеров в хоккейном клубе "Динамо-Минск", заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич.
В прошлом сезоне в составе "зубров" числилось шесть хоккеистов-легионеров (голкипер Бен Скривенс, защитник Марк-Андре Граньяни, нападающие Фредерик Петтерсон, Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Аарон Палушай). Вместе с ними "бело-синие" вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где
"Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба "Динамо-Минск". Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе", — сказал Шуневич, слова которого приводит
Он добавил, что в ближайшее время доложит главе государства, как эффективно и быстро можно реализовать данный замысел.
Шуневич обратил внимание, что отказ от иностранной помощи поможет стимулировать отечественный хоккей и сборную.
"Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне", — сказал он.
Кроме того, Шуневич доожил президенту о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.
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Отказ от "иностранной помощи", по замыслу руководства клуба, должен стимулировать белорусский хоккей.
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