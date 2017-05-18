ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккей: Лукашенко разрешил минскому "Динамо" отказаться от легионеров

19.05.2017 13:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ободрил замысел полного отказа от услуг легионеров в хоккейном клубе "Динамо-Минск", заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В прошлом сезоне в составе "зубров" числилось шесть хоккеистов-легионеров (голкипер Бен Скривенс, защитник Марк-Андре Граньяни, нападающие Фредерик Петтерсон, Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Аарон Палушай). Вместе с ними "бело-синие" вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где на стадии 1/8 проиграло ярославскому "Локомотиву" (1:4). Сейчас, согласно информации размещенной на сайте "Динамо", в составе команды двое легионеров — Клинкхаммер и Эллисон. Контракты с другими игроками истекли. В тренерском штабе из шести специалистов лишь один имеет белорусский паспорт (Андрей Мезин).

"Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба "Динамо-Минск". Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе", — сказал Шуневич, слова которого приводит БелТА.

Он добавил, что в ближайшее время доложит главе государства, как эффективно и быстро можно реализовать данный замысел.

Шуневич обратил внимание, что отказ от иностранной помощи поможет стимулировать отечественный хоккей и сборную.

"Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне", — сказал он.

Кроме того, Шуневич доожил президенту о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказ от "иностранной помощи", по замыслу руководства клуба, должен стимулировать белорусский хоккей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хоккейный клуб "Динамо-Минск" планирует полностью отказаться от услуг легионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика