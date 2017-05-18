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Экс-президент федерации хоккея Латвии: «Игра Беларуси на ЧМ-2017? Она была такая же, как и сборной Латвии»

19.05.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-президент федерации хоккея Латвии Киров Липман оценил игру сборной Беларуси на ЧМ-2017.

- Как вам игра белорусской сборной на этом чемпионате?

– Она была такая же, как и сборной Латвии. Выиграть у тех команд, у которых и планировали выиграть, это не достижение. А вот вы попробуйте показать характер и победить топовые сборные. Поэтому ничего нового. Более того – и ваша, и наша команда стали проигрывать даже тем, кому раньше никогда не проигрывали. А это уже регресс, а не прогресс, – сказал Липман.

Напомним, Беларусь набрала 7 очков в группе и заняла итоговое 13-е место на турнире. На счету латышей 10 баллов.

 
 
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Экс-президент федерации хоккея Латвии Киров Липман оценил игру сборной Беларуси на ЧМ-2017.

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