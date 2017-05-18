ЧМ-2021. Шорец принял участие в презентации заявки Минска и Риги

Мэр Минска Андрей Шорец в Кельне принял участие в презентации заявки Минска и Риги на ЧМ-2021.

Соперником выступает заявка со стороны Финляндии. Обе стороны предложили одинаковые сроки проведения ЧМ-2021 — с 7 по 23 мая.

Сегодня делегаты из 67 национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ отдадут свои голоса за тех, кто впечатлил их больше.