Минское «Динамо» откажется от легионеров среди игроков и тренеров

Минское «Динамо» планирует полностью отказаться от услуг легионеров.

Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич.

«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе.

Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла.

Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи.

Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне», – сказал Шуневич.