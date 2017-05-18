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Минское «Динамо» откажется от легионеров среди игроков и тренеров

19.05.2017 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» планирует полностью отказаться от услуг легионеров.

Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич.

«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе.

Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла.

Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи.

Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне», – сказал Шуневич.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» планирует полностью отказаться от услуг легионеров.

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