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Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
19.05.2017 13:59 — Новости Спорта | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса...
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