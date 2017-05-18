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Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году

19.05.2017 13:59 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса...

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