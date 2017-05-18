ЧМ-2021. Беларусь и Латвия примут турнир

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира в 2021 году.

Соревнование пройдет с 7 по 23 мая. Матчи будут проходить в Риге и Минске, решающие стадии и финал чемпионата примет столица Беларуси.

Сообщается, что совместная заявка Беларуси и Латвии набрала 55 голосов, в то время как заявка Финляндии 52 голоса.

Отметим, что сперва мнения распределились 54 на 53 в пользу совместной заявки, но по регламенту требовалось большинство голосов. Разница в один голос не позволила принять решение. Делегатам пришлось голосовать повторно.