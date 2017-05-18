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Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году

19.05.2017 13:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Фото ФХБ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проходит в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52.

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в январе текущего года.

В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь становилась хозяйкой мирового форума в 2014 году. Решающий поединок, в котором сборная России победила Финляндию со счетом 5:2, состоялся на "Минск-Арене", вмещающей 15 086 зрителей. Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55...

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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге
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