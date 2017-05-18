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Юлия Нестеренко объявила о завершении спортивной карьеры
19.05.2017 14:45 — Новости Спорта | БелТА
19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.
Легендарная "белая молния" завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.
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Легендарная "белая молния" завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.
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