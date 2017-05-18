Игорь Криушенко: «В матче с Болгарией будем стремиться к победе. Болельщики уже заждались успехов»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко заявил о желании обыграть Болгарию в рамках квалификации ЧМ-2018.

– Матч с Болгарией все-таки отборочный — нужен результат...

– Конечно, мы будем стремиться к победе. Тем более играем дома, а болельщики уже заждались успехов, – сказал Криушенко.

Матч Беларусь – Болгария состоится 9 июня и начнется в 21.45 по белорусскому времени. Последнюю победу в официальных играх белорусы одержали 9 октября 2015 года, когда в рамках квалификации Евро-2016 была обыграна Словакия (1:0).