Игорь Рачковский: «Финны даже не сомневались, что выиграют. Мы сознательно играли вторым номером»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился эмоциями после того, как Минск и Рига получили право на проведение ЧМ-2021.

«Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком.

Очень приятно, что в Кельн нас приехали поддержать друзья со всего мира, в частности, Сергей Бубка, это тоже в некоторой степени повлияло на сегодняшний результат. Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране», – сказал Рачковский.