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Игорь Рачковский: «Финны даже не сомневались, что выиграют. Мы сознательно играли вторым номером»
19.05.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился эмоциями после того, как Минск и Рига получили право на проведение ЧМ-2021.
«Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком.
Очень приятно, что в Кельн нас приехали поддержать друзья со всего мира, в частности, Сергей Бубка, это тоже в некоторой степени повлияло на сегодняшний результат. Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране», – сказал Рачковский.
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Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился эмоциями после того, как Минск и Рига получили право на проведение ЧМ-2021.
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