Рене Фазель: «Победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выбор Беларуси и Латвии в качестве стран для проведения ЧМ-2021.

«В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Беларуси и Латвии, как хорошо они потрудились. Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году», – сказал Фазель.