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Рене Фазель: «Победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет»
19.05.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выбор Беларуси и Латвии в качестве стран для проведения ЧМ-2021.
«В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Беларуси и Латвии, как хорошо они потрудились. Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году», – сказал Фазель.
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Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выбор Беларуси и Латвии в качестве стран для проведения ЧМ-2021.
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