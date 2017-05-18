ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рене Фазель: «Победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет»

19.05.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выбор Беларуси и Латвии в качестве стран для проведения ЧМ-2021.

«В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги – это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Беларуси и Латвии, как хорошо они потрудились. Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году», – сказал Фазель.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выбор Беларуси и Латвии в качестве стран для проведения ЧМ-2021.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минск станет главным городом хоккейного чемпионата мира 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика