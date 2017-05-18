Нестеренко объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщил старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.

Напомним, Нестеренко завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Чествование легкоатлетки состоится во время открытия соревнований 31 мая на стадионе «Брестский».