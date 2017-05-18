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Финляндия проведет хоккейный чемпионат мира 2022 года

19.05.2017 16:24 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия проведет чемпионат мира по хоккею в 2022 году. Такое решение единогласно приняли участники конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально финны претендовали на мировое первенство 2021 года, но уступили совместной белорусско-латвийской заявке. После этого конгресс ИИХФ принял решение, что Тампере и Хельсинки станут хозяевами планетарного хоккейного форума вслед за Минском и Ригой.

81-й чемпионат мира завершится в этот уик-энд в Кельне. Полуфиналы пройдут в субботу, 20 мая (Россия - Канада, Швеция - Финляндия), решающий матч за золото и встреча за бронзовые награды состоятся 21 мая.

Следующие планетарные форумы пройдут в Дании (2018), Словакии (2019) и Швейцарии (2020).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следующие планетарные форумы пройдут в Дании (2018), Словакии (2019) и Швейцарии (2020).

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