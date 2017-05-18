ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рачковский: поддержка коллег из международных спорторганизаций помогла победить заявке Минска и Риги

19.05.2017 16:33 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка коллег из международных спортивных организаций помогла победить заявке Минска и Риги. Об этом заявил после завершения процедуры голосования по определению места проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ФХБ отметил огромную работу, которую провели в преддверии конгресса белорусская и латвийская стороны. "Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком. Очень приятно, что в Кельн нас приехали поддержать друзья со всего мира, в частности Сергей Бубка, это тоже в некоторой степени повлияло на сегодняшний результат. Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране", - отметил Игорь Рачковский.

Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний поблагодарил всех за поддержку, кто верил в победу при голосовании. "Спасибо нашей команде, которая практически целый год работала ради этого результата. Без наших и латвийских сотрудников это было бы невозможно. Отдельная благодарность белорусскому МИД - им удалось организовать встречи с послами во всех странах, где есть хоккейные федерации. Мы приглашаем всех в Минск и Ригу в 2021 году! Это будет лучший чемпионат мира!" - подчеркнул Ярослав Завгородний.

Мировой хоккейный форум 2021 года в Минске и Риге планируется провести с 7 по 23 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ отметил огромную работу, которую провели в преддверии конгресса белорусская и латвийская стороны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нестеренко объявила о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика