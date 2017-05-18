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ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске

19.05.2017 17:00 — Новости Спорта | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске

19 мая по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне по выбору места проведения чемпионата мира в 2021 году победу одержала совместная заявка Беларуси и Латвии. За проведение планетарного первенства в Минске и Риге проголосовали 55 человек, кандидатуру Финляндии поддержали 52 человека. При этом, предполагается, что в Минске пройдут матчи группового этапа одной из групп и решающие поединки - полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Напомним, Беларусь уже становилась хозяйкой чемпионата мира по хоккею. В 2014 году баталии мирового форума развернулись на льду "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены".

Предлагаем вам вспомнить отдельные яркие фрагменты ЧМ-2014.

Фото из архива БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне по выбору места проведения чемпионата мира в 2021 году победу одержала...

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