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Первенство дублеров. 9-й тур. БАТЭ сыграл вничью с минским «Динамо» и другие матчи

19.05.2017 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларус

Дублеры

9-й тур

БАТЭ – Динамо Минск 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 50 Сень, 1:1 – 64 Лоиков, 1:2 – 85 Сарамаха, 2:2 – 89 Потемкин.

БАТЭ: Чичкан, Манаенков, Кисель, Шкурдюк, Размыслович, Ханевич (к), Тропин (Потемкин, 70), Сень, Мухамедов (Собко, 87), К.Ермакович (Рулинский, 74), Рушевич (Белезяк, 46).

Динамо Минск: Игнатович (Плотников, 46), Халимончик, Крайко (к), Чиж, Гуренко (Лапун, 46), А.Корзун (Иванов, 70), Назаренко, Кучинский (Макушинский, 80), Сарамаха (Прохоренко, 88), Юзепчук (Куратник, 75), Рассадкин (Лоиков, 61).

Предупреждения: Мухамедов (55), Корзун (65), Халимончик (71), Сарамаха (85).

19 мая, 13.00, Городской стадион

Гомель – Нафтан 2:0 (1:0, 1:0)

19 мая, 15.00, СДЮШОР-8

Минск – Днепр 3:0 (1:0, 2:0)

19 мая, 13.30, стадион ФК «Минск»

Динамо БрестВитебск – 1:2

19 мая, 12.00

Шахтер – Слуцк

19 мая, 15.00, стадион «Шахтер»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларус Дублеры 9-й тур БАТЭ – Динамо Минск 2:2 (0:0, 2:2) Голы: 1:0 – Сень (50), 1:1 – Лоиков (64), 1:2 – Сарамаха (85), 2:2 – Потемкин (89).

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