Гончаров: получение права на ЧМ-2021 говорит о международном признании белорусского хоккея

Сергей Гончаров. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получение права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года свидетельствует о признании белорусского хоккея на международной арене. Такое мнение высказал сегодня заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров, комментируя итоги голосования по получению права Минском и Ригой проведения мирового форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В самом начале борьбы за право проведения ЧМ-2021 все говорили о том, что шансов у Минска и Риги никаких нет. Сегодня в Кельне мы доказали обратное. Победа в голосовании - признание белорусского хоккея и белорусской федерации как очень сильного игрока на международной арене. Это большая победа, которая не была бы возможной без нашей команды. Включение представителей Беларуси в комитеты и Совет ИИХФ также стало подготовительным этапом на пути к сегодняшней победе. За кулисами этой огромной работы стоит большое количество людей, которые заслуживают отдельных слов благодарности", - отметил Сергей Гончаров.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс поблагодарил белорусскую сторону за то, что она откликнулась на просьбу принять в свою команду в ходе кампании на право проведения турнира. "Мы доказали точность нашего слогана "Passion. No Borders" (Страсть. Без границ. - Прим. БЕЛТА), отражающего любовь к хоккею и командную работу. Уже с понедельника продолжим подготовку к чемпионату мира 2021 года, на этот раз в официальном статусе страны - соорганизатора турнира", - подчеркнул он.

Сегодня в Кельне во время конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) Минск и Рига получили право провести чемпионат мира в 2021 году. Планируется, что для гостей планетарного форума-2021 в Беларуси будет введен безвизовый режим, как это было и во время чемпионата мира 2014 года, матчи которого принимали "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена".-0-