БАТЭ – «Динамо» Минск. На матче будет произведен замер уровня шума

На центральном матче 9 тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск планируется установить новый рекорд Беларуси по уровню шума на стадионе

«Во время субботнего поединка БАТЭ и столичного «Динамо», который начнется в 19.00, впервые в истории «Борисов-Арены» будет фиксироваться уровень шума с трибун!

Призываем всех пришедших активно участвовать в этих интересных измерениях! Всего-то и нужно, что покричать от души на 10-й минуте каждого из таймов – соответствующий сигнал поступит от голоса лучшего стадиона Беларуси Константина Каверина.

Кстати, такая же процедура состоялась на выездном матче «желто-синих» с «Крумкачамі» 21 апреля. Тогда максимально задокументированный специальным прибором показатель достиг 117 децибел .

Будет считать, что борисовским любителям футбола брошен вызов! Смогут ли поклонники «желто-синих» пошуметь громче? Вот и проверим на «класико» – ждать осталось недолго! К победе – вместе!» – сообщает пресс-служба БАТЭ.

Уровень шума в 117 децибелов превышает звук отбойного молотка, громкого рок-концерта и сталелитейного завода. Для сравнений, взлет истребителя с авианосца провоцирует шум на уровне 130 – 150 децибел.

Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.