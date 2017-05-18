Рушевич сыграл за дубль БАТЭ

Форвард БАТЭ Анес Рушевич сыграл за дубль борисовчан в игре против минского «Динамо» (2:2)

Футболист вышел на поле с первых минут, а после перерыва был заменен.

За основной состав борисовчан нападающий провел 6 матчей и забил 1 гол. Преимущественно Рушевич выходит на замену.

Ранее главный тренер БАТЭ Александр Ермакович сообщал о том, что на данный момент сербский форвард проигрывает конкуренцию Михаилу Гордейчуку.