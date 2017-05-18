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Рушевич сыграл за дубль БАТЭ
19.05.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Анес Рушевич сыграл за
Футболист вышел на поле с первых минут, а после перерыва был заменен.
За основной состав борисовчан нападающий
Ранее главный тренер БАТЭ Александр Ермакович
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Форвард БАТЭ Анес Рушевич сыграл за дубль борисовчан в игре против минского «Динамо» (2:2) Футболист вышел на поле с первых минут, а после перерыва был заменен.
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